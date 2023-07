"A tutto Max", Max Giusti a Ostia Antica Festival 2023

"A tutto Max" è lo spettacolo di Max Giusti e Giuliano Rinaldi in arrivo al Teatro Romano di Ostia Antica il prossimo 15 luglio.

E? lo spettacolo più atipico che Max Giusti abbia mai proposto nella sua carriera. E? un flusso di coscienza, un monologo a cuore aperto, e? il suo spettacolo più? irriverente. La liberta? sotto ogni forma e? quella che caratterizza questo show.

Liberta? e? anche quella di rompere la quarta parete per interrogare il pubblico e renderlo sempre partecipe dello spettacolo. Dai ricordi personali alla quotidianità?, in un mondo che cambia velocemente e dove e? sempre difficile adeguarsi. Racconta la sua vita, la nostra, il suo punto di vista sulla realtà, aneddoti e segreti dello show business che saranno raccontati in confidenza solo per gli spettatori, come tutti gli italiani ha voglia di ritrovare quella meravigliosa “normalità” che spesso ci trovavamo a criticare!. La sostanza prevale sulla forma, l’efficacia sull’eleganza, un perfetto stile casual che promette di far ridere per due ore.