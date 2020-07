Max Giusti in "Va tutto bene 2020"

Un parco di oltre mille metri quadrati, un’oasi felice nel centro di Roma pronta a regalare undici serate di puro divertimento. Orione Comedy Park nasce come una risposta, una proposta, una concreta reazione a questo difficile momento storico.

“È la voglia di tornare a stare insieme, in sicurezza, di passare una serata sotto le stelle in compagnia di brillanti comici che sappiano per un attimo, o meglio per tutta la serata, strapparvi una fragorosa risata”. Queste le parole dei direttori Carlo Oldani e Claudio Romano Politi, pronti a ripartire con coraggio e fiducia, dopo il lungo periodo di lockdown.

Chiuderà la rassegna il 7 agosto Max Giusti che, come tutti gli italiani, ha voglia di mettersi alle spalle un periodo no e ritrovare quella meravigliosa “normalità” che una volta, spesso, ci trovavamo a criticare! Tra la nostalgia di un passato recente e un presente che nessuno aveva osato immaginare, Max intratterrà il pubblico alla sua maniera, regalando due ore di risate e di spensierato buonumore, in cui poterci illudere che vada veramente tutto bene.

È uno show in cui il comico, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente col pubblico, che pian piano diventa parte integrante dello show, perché dopo aver visto gli spettacoli “a porte chiuse” possiamo dirlo: il pubblico è il vero spettacolo! (ACQUISTA QUI I BIGLIETTI A PREZZI SCONTATI)

Tutti gli spettacoli di Orione Comedy Park

17 -18 luglio – Riccardo Rossi

23 luglio - Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma

24 – 25 luglio - Antonio Giuliani

30 luglio – Andrea Rivera

31 luglio – Gemelli di Guidonia

01 agosto – Antonello Costa

07 agosto - Max Giusti