Maustetytöt, il duo musicale finlandese in concerto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il duo musicale finlandese Maustetytöt, composto dalle sorelle Anna Karjalainen (chitarra) e Kaisa Karjalainen (tastiere), si esibirà il prossimo 21 dicembre, al Cinema Quattro Fontane, dopo la proiezione del film "Foglie al vento" du Aki Kaurismaki.

Maustetytöt è un gruppo post-rock über indie attivo in Finlandia dal 2017 con tre album pubblicati: “Kaikki tiet vievät Peltolaan” (2019), “Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä” (2021) e “Maailman onnellisin kansa" (2023).

Tutti gli album sono entrati nella classifica dei più venduti, hanno ottenuto il disco d’oro e nel 2020 hanno vinto agli Emma Awards il premio per il Gruppo dell'anno e quello per il Miglior artista rock. Sono una delle band più popolari e seguite in Finlandia.

Compaiono nell’ultimo film di Aki Kaurismaki, Foglie al vento, con un’esibizione live del brano “Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin” (traduzione letterale “nata nel dolore e vestita di delusione”), in una scena in perfetto stile Kaursimaki, poeticamente rock, in cui il commento musicale del duo porta dentro il cuore della storia.

L'appuntamento è al Cinema Quattro Fontane e in diretta streaming in tutti i cinema aderenti, giovedì 21 dicembre ore 20.45.