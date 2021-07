Mausoleo delle Fosse Ardeatine e la via Appia Antica a piedi

La visita inizia dalle Fosse Ardeatine, luogo del terribile eccidio di 335 prigionieri perpetrato, la sera del 24 marzo 1944, dalle truppe d’occupazione tedesche come rappresaglia per i 33 commilitoni caduti durante l’azione di guerra condotta dai partigiani a Via Rasella. In questo luogo si ha la possibilità di vedere da vicino le tipiche cave di tufo della zona, che hanno dato vita ai noti complessi delle catacombe cristiane e di rivivere quei giorni indimenticabili. Ci si sposta a piedi per 600 m sulla Via Appia Antica, considerata sin dall’antichità la “Regina di tutte le strade”, voluta dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 a.C., trasportava soldati, carri, merci e pellegrini verso i territori a sud di Roma. Una passeggiata lungo questa strada, che ha visto miliardi di persone percorrerla, sarà un’esperienza unica. Si visitano tombe romane, il Circo e la Villa privata dell’Imperatore Massenzio, il Castello dei Caetani, la Basilica di S. Sebastiano, la Villa Capo di Bove e il basolato romano originale, la strada a grandi lastre ancora impressa dalle rotaie dei carri antichi che la percorrevano: un tuffo nel passato a 360 gradi.



