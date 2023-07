Mauro Di Maggio e Fernando Alba sul palco del Sud Fud Festival

Sabato 29 luglio dalle ore 21

Open Space Live

presenta

MAURO DI MAGGIO E FERNANDO ALBA in concerto al SUD FUD FESTIVAL

presso il PARCO AVVENTURA di Fregene.



MAURO DI MAGGIO sono Martina Catalfamo e Francesco Santalucia;

il loro progetto può essere definito come un mix tra pop alternativo e psichedelico.

La musica è sempre stata, nelle loro vite, un mondo nel quale immergersi interamente, anima e corpo; una fonte attraverso la quale sperimentare costantemente.



In apertura il cantautore romano Fabio Senna.



Ingresso Gratuito

oltre il concerto



STREET FOOD DEL SUD ITALIA

Protagonisti: arancini, cannoli, granite siciliane, panzerotti, pizza, pasticciotti, frittura di pesce e molto altro



IL VILLAGGIO

L'intero parco avventura di Fregene sarà allestito a festa, luci, tavoli, food truck e molto altro.?Inoltre i percorsi del parco avventura saranno illuminati aperti al pubblico per chi si vorrà cimentare nell’avventura



IL MARKET Sarà allestita un area Market con stand , vintage , artigianato , libri, vinili , gioielli, e abbigliamento.



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:

Parco avventura aperto

Area Verde

Biliardini

Pet Friendly

Escape forest gioco itinerante a tema Harry Potter .

Osservazione notturna stelle con un astronomom



SPORT:

Area fitness e funzionale

Yoga, Pilates per adulti e bambini



DOVE E QUANDO

PARCO AVVENTURA DI FREGENE

Via della veneziana snc Fregene

Dal 20 Luglio al 30 Luglio 2023

tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Telefono o WA: 0692948551

Email: info@sartidelgusto.it



www.sartidelgusto.it