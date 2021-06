Maurizio Giammarco & Domenico Sanna "Liquid Standards" al Village Celimontana

Giovedì 24 giugno Maurizio Giammarco al sax e Domenico Sanna al pianoforte saliranno sul palcoscenico del Village Celimontana. In questa splendida cornice, riprende il sorprendente e sempre fertile dialogo fra questi due maestri, in una serata il cui percorso si snoderà fra composizioni originali e classici del jazz di ogni epoca, con particolare riguardo al tema del festival, quest’anno dedicato al grande Louis Armstrong.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Maurizio Giammarco, Sax

Domenico Sanna, Pianoforte

