Maurizio Battista in "Ai miei tempi non era così..."

Riparte la rassegna "Appuntamento con il comico" al Teatro Traiano di Civitavecchia, una serie di appuntamenti all’insegna del divertimento affidati a grandissimi comici, autori di testi che sanno con ironia e satira affrontare il nostro presente, per restituirci un’immagine divertente di questi tempi.

Maurizio Battista, lo spettacolo a Civitavecchia

Si inizia il 12 e il 13 aprile ore 21 con il nuovo spettacolo di Maurizio Battista "Ai miei tempi non era così...". Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l'idea di “vecchio” e il presente con l'idea di un “nuovo” che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo?... E chi l'ha detto che la felicità consista in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com'era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali”?... Tra queste e altre domande, si muove Maurizio Battista, in un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell'ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale.

"Appuntamento con il comico" fa parte della stagione teatrale promossa dal Comune di Civitavecchia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci.

Soddisfazione viene espressa dall'Assessore alla Cultura, Simona Galizia: "Si tratta di un significativo ampliamento dell'offerta del Teatro Traiano, che arricchisce il cartellone con nomi di sicuro successo. A breve si terrà anche un incontro con ATCL ed il suo Amministratore delegato al fine di discutere di nuove ed interessanti iniziative volte a incrementare nel suo complesso l'offerta culturale del territorio".