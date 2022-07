Maurizio Battista "sotto il cielo di Santa Severa"

Prezzo non disponibile

Maurizio Battista presenta una Summer Edition '22 dello spettacolo “Tutti Contro Tutti” al Castello di Santa Severa.

Il comico romano, dopo il successo riscosso lo scorso 16 luglio torna a grande richiesta anche il 12 agosto. Lo spettacolo fa parte del cartellone di "Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Il comico romano, pochi giorni dopo la riapertura dei teatri, è stato fra i primi a ripartire con coraggio, portando il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre. La voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal periodo complesso, è stata infatti, più forte di qualsiasi difficoltà.

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

"Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh...".