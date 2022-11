Maurizio Battista, lo spettacolo di Capodanno

Prezzo non disponibile

sabato 31 dicembre ore 22 (mezzanotte in teatro) - domenica 1 gennaio ore 17,30 - lunedi 2 gennaio ore 21

Un Capodanno speciale con Maurizio Battista all'Auditorium Conciliazione. Tre appuntamenti: sabato 31 dicembre, con mezzanotte in teatro, domenica 1 e lunedi 2 gennaio, con una nuova versione del suo spettacolo “Tutti Contro Tutti” e tanti ospiti, con l’organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

"Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma Battista – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh...»