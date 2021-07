“Che paese è il mio paese”, Maurizio Battista ad Anzio Estate Blu 2021

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Anzio Estate Blu ” è pronta a tornare nell'estate 2021, animando la località balneare con una serie di spettacoli. Per il momento sono pochi gli artisti svelati, tra loro Maurizio Battista.

Il comico romano si esibirà nel suo nuovo spettacolo "Che paese è il mio paese" il 13 agosto alle 21.

Un grandissimo ritorno sul palcoscenico per Maurizio Battista, che presenta uno show inedito: “Che paese è il mio paese”. La nostra bella Italia è ancora “il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”? Lo scopriremo insieme a Maurizio Battista, il comico romano che, nel suo nuovo spettacolo teatrale, fa luce sui recenti usi e costumi degli Italiani. Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese il Suo (e il Nostro) Paese.Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono il nostro Stivale, rendendolo un “posto” stravagante e bizzarro, ma – anche per questo - unico al mondo.