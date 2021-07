Il canto dell'usignolo: Mauri e Sturno al Teatro Tor Bella Monaca

Venerdì 23 e sabato 24 luglio ore 21, poesie e teatro di William Shakespeare con GLAUCO MAURI e ROBERTO STURNO, regia Glauco Mauri, musiche di Giovanni Zappalorto eseguite dal vivo da Giovanni Zappalorto pianoforte e Marzio Audino percussioni



Compagnia Mauri Sturno



Glauco Mauri e Roberto Sturno danno voce alle immortali opere di Shakespeare, «l’usignolo» che con il suo canto ci parla della vita di tutti noi. Un caleidoscopio che attinge alle pagine più belle dei capolavori del Bardo di Avon, dall’amore esternato ne I Sonetti, sentimento universale al di là dei generi, a Enrico V, da Come vi piacea Macbeth,da Riccardo II a Timone d’Atene, da Giulio Cesarea Re Lear e alla magia di Prospero de La tempesta. Il progetto editoriale è di Felice Cappa, produttore esecutivo Serena Semprini, a cura di Giulia Morelli. Il titolo scelto, fa riferimento alla breve favola di Gotthold Ephraim Lessing. Un pastore, in una triste sera di primavera dice a un usignolo: «Caro usignolo, perché non canti più?» «Ahimè – rispose l’usignolo – ma non senti come gracidano forte le rane? Fanno tanto tanto chiasso e io ho perso la voglia di cantare. Ma tu le senti?» «Certo che le sento – rispose il pastore – ma è il tuo silenzio che mi condanna a sentirle». Allo stesso modo, Mauri e Sturno decidono di “cantare”, per non condannarci a sentire il tanto gracidare della banalità e della volgarità.



Tor Bella Monaca Teatro Festival

ARENA ESTATE



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti

