Matteo Sansonetto in concerto al Charity Café

Eclettico e preparato musicista, Matteo Sansonetto è – nonostante la giovane età – uno dei più attivi Bluesman della scena italiana. Chitarrista dallo stile tipicamente influenzato dalle sono - rità del Chicago Blues, è dotato di una notevole voce soulful e di uno stile chitarristico grintoso ed essenziale, che danno alla sua musica il tipico sapore del West Side. Nel corso della sua carriera Matteo ha inciso 5 Album nei quali ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della scena blues mondiale, artisti come Jimmy Johnson, Lurrie Bell, Billy Branch, Dave Specter e Omar Coleman, solo per nominarne alcuni.



Con la sua Blues Revue band ha accompagnato in tour in Italia molti Bluesman americani, cosa che gli ha permesso di fare esperienza "on the road" con artisti come James Bogaloo Bol - den (band leader di BB King), Ronnie Hicks, Pistol Pete, Waldo Wheaters (Sax di James Brown), Archie Lee Hooker (nipote di John Lee Hooker), James Thompson, Breezy Rodio e molti altri. Da quasi 15 anni è costante il suo peregrinare tra il natio Veneto e gli USA, dove ha affinato sempre più il suo stile. Ha inciso due album nello storico Joy Ride Studio di Chicago, assieme a una vera e propria "All star band" composta da Breezy Rodio, Roosevelt Purifoy, Brian Burke, Marty Binder, con l'aggiunta di una sezione fiati di lusso Bill Overton & Doug Scharf, quest'ul - timo famoso per la sua lunga collaborazione con Ray Charles.



I due album, usciti entrambi per l'etichetta statunitense Wind Chill Records, sono stati subito recensiti positivamente dalle più importanti testate blues del mondo. Ne hanno parlato con entusiasmo Living Blues Magazine (USA), Blues Blast (USA), Il Blues (ITA), Blues & Rythm (UK), Blues News (DE), Rootstime (Soul Bag (Fr) e Blues Matters (UK), che ha definito il chitarri - sta e cantante veneto“una delle stelle più scintillanti del blues italiano. Il Bluesman di Jesolo è inoltre uno dei pochi musicisti europei ad essere recensito dall'autorevole Chicago Blues Guide.



Oltre a girare tutta l'Italia da svariati lustri, Matteo è stato in tour in Francia, Svizzera, Germa - nia, Spagna e Ucraina. Nell'estate del 2019 ha avuto l'onore di esibirsi al Teatro Romano di Ve - rona in memoria dell'amico e maestro Rudy Rotta, in apertura del Grande Keb Mó. Con la band del suo produttore e mentore Breezy Rodio ha suonato nei più famosi locali blues di Chicago:

The House of Blues, Rosa's Lounge, Blues on Halsted e Kingstone Mines, riconosciuti come i più importanti locali blues della scena internazionale.



Persona solare, dalla vitalità contagiosa, sempre pronto alla battuta e allo scherzo, quando sale sul palco Matteo si trasforma, diventando un vero animale da palcoscenico, tutto grinta e chitarra: una buona garanzia per uno spettacolo intenso anche nei suoi aspetti scenici. Ogni particolare è attentamente curato, come nella migliore tradizione del blues di Chicago.



Line-up

Matteo Sansonetto: voce & chitarra

Simone Scifoni: piano

Luciano Micheli: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET a differenza pre-covid, ora, per i pochi posti a disposizione, si adotterà lo stile "Americano" ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€.