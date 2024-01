Matite Ribelli!, evento di pittura a Palazzo Merulana

Armati di pastelli a olio e tele martedì 23 gennaio, dalle 15 alle 18, tre giovani pittori neurodivergenti Tommy Nicoletti, Antonio Bottini e Arianna Costa affronteranno alcuni giganti della Scuola romana e italiana della collezione Elena e Claudio Cerasi a Palazzo Merulana.

“Matite Ribelli! Dialogo tra linguaggi pittorici” è un evento di pittura dal vivo durante il quale i tre artisti della Fondazione Cervelli Ribelli Onlus, immersi nel cuore del secondo piano del museo, riprodurranno le opere della collezione permanente, tra Antonio Donghi, Giuseppe Capogrossi e Giorgio De Chirico, solo per citarne alcuni. I fruitori della collezione potranno assistere al processo creativo dei tre giovani talenti che, nel linguaggio pittorico, hanno trovato il loro veicolo comunicativo.

L’iniziativa è parte del progetto “Open Merulana” attraverso il quale Palazzo Merulana, gestito e valorizzato da Coopculture, invita il pubblico ad assistere alla performance dal vivo di tre artisti con neurodivergenza. Il Museo, sia per la produzione culturale che per l’attenzione alle pratiche di inclusione, è uno dei punti di riferimento come luogo di fruizione culturale da parte del pubblico con disabilità, In questa occasione, il consolidato rapporto con Fondazione Cervelli Ribelli e con l’artista Tommy Nicoletti ha dato vita a questo momento di condivisione per il quale il museo aprirà le sue porte in un giorno di chiusura, in via del tutto eccezionale, per tre giovani artisti neurodivergenti.

“Open Merulana” è reso possibile dai fondi per l’accessibilità del bando Mic finanziato dal PNRR per l’accessibilità e la fruizione dei luoghi della cultura.

“Matite Ribelli! Dialogo tra linguaggi pittorici” è a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili.