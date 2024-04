Materazi Future club live al Charleston Club

L’evento prodotto da Radio Kaos Italy e Il Muretto è realizzato grazie al contributo di Nuovo Imaie “Nuovi progetti discografici dal vivo 2023”. Presso il Charleston Club, situato nel cuore dello storico quartiere di San Lorenzo, domenica 5 maggio si terrà il prossimo appuntamento del format inedito “Progetto Kappa”. Una serata in cui la musica live si fonde ad una produzione audiovisiva di alta qualità, l’evento sarà infatti ripreso full live, registrato e successivamente pubblicato sui canali social come full performance. Prima del live potremmo conoscere meglio gli artisti che si esibiranno grazie ad un’intervista esclusiva che andrà in diretta radiofonica sulle piattaforme di Radio Kaos Italy alle ore 21:30.



I prossimi ospiti di “Progetto Kappa” saranno i Materazi Future Club, una squadra post punk che distorce le chitarre, balla e fa ballare. Materazi Future club, gruppo formatosi a Milano da 3 coinquilini, sono il progetto artistico che porta il punk nel pallone. Proposta inedita all’interno del panorama musicale italiano nata dall’esigenza di fondere le due passioni dei componenti, la musica e il calcio. Nel 2022 esce il loro primo album “Formazione titolare”, i cui brani sono il risultato artistico di registrazioni e spezzoni di telecronaca resi dei brani musicali, celebra i grandi nomi della serie A con l’obiettivo di far scatenare il pubblico sul flow di una cassa dritta. Quest’anno tornano con nuova musica pubblicando il singolo “Dio perdona Riganò”, con la partecipazione di Federico Russo che anticipa l’EP “Punkinari”.



“Progetto Kappa” rappresenta un’occasione per stare a stretto contatto con la performance dell’artista, conoscere da vicino il lavoro delle produzioni audiovisive e il settore radiofonico.