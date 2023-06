"Mater Natura", opera di Monica Pirone a Casale della Massima

Giovedì 8 giugno, alle 15, Officina delle Culture APS, associazione da molti anni legata al territorio del IX Municipio, dona alla sede municipale Casale della Massima l’opera installativa di Monica Pirone “Mater Natura” alla presenza della presidente del Municipio Titti Di Salvo.

L’opera è il frutto di una performance partecipativa che si è svolta durante la scorsa edizione di Officina Estate, il festival di arte e spettacolo che si svolge nell’ambito dell’Estate Romana presso la Biblioteca Laurentina.

La performance, che ha visto la partecipazione di molte donne, partiva dall’idea del rapporto donna natura e dal gesto di proteggere e conservare un ricordo, un piccolo oggetto, uno scritto oppure levarlo dalla vista quotidiana per non ricordare il dolore che ha procurato. La performance era quindi la celebrazione di un gesto di fiducia, affidare alla zolla di terra contenuta nel baule un segreto affinché potesse diventare generativo. Un patto tra capacità generative che diventa anche un invito al reciproco rispetto.

Mai come in questi giorni, l’arte ci invita a non dimenticare, a farci intimamente partecipi di una potenza generativa, quella della Mater Natura e quella delle donne, che pretende rispetto, libertà e cura.

Per l’occasione il pubblico sarà invitato ad inserire nuovi segreti con la partecipazione dell’artista messicana Elina Chauvet, nota artista, autrice dell’installazione Zapatos Rojos (scarpe rosse) sul femminicidio e la violenza di genere presentata in tutto il mondo.

Monica Pirone e Officina delle Culture sono grate al Municipio IX di accogliere quest’opera e il suo senso in una sede istituzionale affinché la bellezza si faccia testimone dell’attenzione dovuta al mondo femminile in ogni luogo della convivenza e del reciproco riconoscimento.