"Matematica per tutti", le finali del concorso

Dopo due anni di pandemia, il 27 e 28 maggio a Cinecittà World oltre mille studenti selezionati da tutta Italia parteciperanno, finalmente in presenza, alla fase finale del Con-corso Matematica per tutti organizzato dall’Associazione ToKalon e dall’azienda produttrice di giochi CreativaMente.

Un percorso che ha coinvolto oltre 450 docenti, quasi 7000 studenti delle Scuole Primaria, Secondaria di I e II grado e che ha l’ambizione di portare in classe una matematica divertente, inclusiva e quindi alla portata di tutti. Attraverso giochi, come Polyminix, Rolling CUBES Pytagora, gli studenti hanno scoperto la dimensione esperienziale della matematica e si sono appassionati ai contenuti della disciplina scolastica.

Nella settimana della matematica, iniziata il 14 marzo, giorno del Pi greco day, gli studenti partecipanti in tutta Italia hanno affrontato, suddivisi in squadre, le sfide predisposte dal comitato scientifico. Fra di loro, oltre 1.000 sono stati selezionati per partecipare al grande evento finale.

"Il 27 e il 28 maggio sarà una festa per tutti - ha commentato Luigi Regoliosi, presidente dell’Associazione Tokalon - Ci troveremo finalmente insieme, dopo due anni di pandemia, a lanciare dadi, combinare polimini e a giocare con la matematica. Ma per noi la cosa più importante è il fatto che studenti e docenti hanno potuto toccare con mano la bellezza della matematica. Questo è il risultato più grande che nasce dall’incontro tra noi docenti di ToKalon e i giochi dell’azienda CreativaMente di Emanuele Pessi: è possibile vivere in una scuola in cui si insegna e si impara, divertendosi".