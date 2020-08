Mat Trio Live a Etruria Jazz Festival

Lunedì 31 agosto si chiuderà l'Etruria Jazz Festival 2020 di Cerveteri con il concerto del Mat Trio alle ore 21.30 presso il Parco Pubblico della Legnara.

Il concerto sarà a ingresso gratuito e vedrà come protagonisti: Marcello Allulli al sax tenore, Francesco Diodati alla chitarra ed Ermanno Baron alla batteria.



Il repertorio è composto da brani originali e intense reinterpretazioni di opere di grandi compositori tra cui T. Waits, G.Puccini, H. Villa-Lobos, V. De Moraes. L’ecletticità, il talento e la grande affinità musicale ed umana che contraddistingue i tre artisti, si traduce in una fusione totale e senza confini tra neo-bop, funk, musica folklorica, avanguardia e melodia mediterranea. I loro concerti testimoniano la volontà di un rapporto diretto con il pubblico, coinvolto attivamente nelle live performance.



Per motivi di sicurezza e rispetto delle vigenti normative anti-covid gli ingressi saranno contingentati.

All’entrata verrà misurata tramite termoscanner la temperatura corporea di ognuno, che non dovrà essere più alta di 37,5°C.

All’interno del Parco della Legnara sono disponibili 440 posti a sedere, tutti rigorosamente distanziati l’uno dall’altro. Una volta terminati i posti non potremo ammettere altre persone all’interno dell’arena-spettacolo.

È obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto e in ogni spostamento all’interno del Parco. Pertanto sarà impedito l’accesso a chiunque arriverà all’ingresso del Parco sprovvisto di mascherina.