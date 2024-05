Giovedì 6 giugno alle ore 17.45 presso la splendida Sagrestia del Borromini all'interno della Chiesa di Sant’Agnese in Agone Piazza Navona Roma in scena i grandi compositori italiani!



CONCERTO “MASTERPIECES for Violin and Piano”



Le splendide e note composizioni per violino e pianoforte dei grandi autori della musica italiana dal 700 ai primi del ‘900 che mettono in risalto il virtuosismo dello strumento il Principe degli archi e la spontanea e prorompente cantabilità tipica della musica italiana dell’epoca.



FLAVIA DI TOMASSO: violino

BARBARA DI MARIO: pianoforte



PROGRAMMA:

» Tomaso Antonio Vitali (1663/1745): Ciaccona in sol minore

» Niccolò Paganini (1782/1840): “Cantabile”

» Pietro Antonio Stefano Mascagni (1863/1945): Tema da “L’amico Fritz”

» Giuseppe Verdi (1813/1901): Fantasia sulla Traviata

» Ottorino Respighi (1879/1936): “Sarabanda”

» Antonio Vivaldi (1678/1741): Fantasie dalle Quattro Stagioni



Il biglietto si acquista al botteghino all'ingresso della Sagrestia del Borromini, entrando dalla Chiesa di Sant'Agnese in Agone in Piazza Navona, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.45 il giorno del concerto.



PREZZI DEI BIGLIETTI

Intero: € 20.00 - Studente: € 15.00 - Ragazzi tra i 12 e i 17 anni: € 10.00 - Persone diversamente abili: € 10.00 - Gratuità per i bambini fino gli 11 anni compiuti.



Per info prenotazioni e acquisto dei biglietti vai sulla pagina dedicata del sito:

https://www.luogoarte.it/capriccio-italiano-festival.html



ORGANIZZAZIONE

Luogo Arte Events & Camera Musicale Romana Project



INFO: +39 392 336 9136 (rispondiamo dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 - we respond from Monday to Friday from 3.30pm to 7.30pm)



CAPRICCIO ITALIANO è una serie di concerti interamente dedicata ai grandi compositori italiani. Gli interpreti del Festival sono abili strumentisti impegnati nella ricerca e nella promozione di un repertorio strumentale e vocale tipicamente italiano. I diversi gruppi di musica da camera ti condurranno attraverso un suggestivo viaggio lungo 500 anni ricco di musica straordinaria. Le performance includeranno capolavori così come straordinarie opere inedite.