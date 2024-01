La Valigia di Francesca: al Mercato Centrale Roma masterclass sulla cucina messicana con Francesca Filippone e Diana Beltran

Buongustai e amanti della cucina etnica? Un imperdibile appuntamento si terrà mercoledì 7 febbraio, alle ore 19:30, al Mercato Centrale Roma: al via un nuovo interessante incontro con “La Valigia di Francesca”, evento speciale in collaborazione con Francesca Filippone, concorrente di Masterchef Italia 12.

"La Valigia di Francesca", scuola di cucina itinerante

"La Valigia di Francesca" è una scuola di cucina itinerante giocosa in cui sarà possibile approfondire ad ogni appuntamento la cucina di un paese diverso. L'evento si terrà presso lo Spazio Fare, al secondo piano del Mercato Centrale Roma in via Giovanni Giolitti, 36. I maestri che terranno le masterclass, insieme a Francesca Filippone, saranno chef che hanno preso la valigia e lasciato il proprio paese per venire in Italia.

Masterclass dedicata alla cucina messicana con menù speciale

Nel dettaglio, il 7 febbraio si terrà una masterclass dedicata alla cucina messicana. Ad accompagnare Francesca ci sarà la chef Diana Beltran, titolare del noto ristorante messicano El Tiburon a Roma.

Il menù della serata prevederà:

tacos con salsa di avocado;

sopa de tortilla;

tlayuda con chorizo;

tres leche dolce.

Informazioni utili

L’evento avrà un costo di 35 euro a persona, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per informazioni e prenotazioni all'indirizzo e-mail info.roma@mercatocentrale.it. Maggiori info su La Valigia di Francesca - Mercato Centrale Roma.