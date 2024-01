Massimo Recalcati in "I volti del desiderio" all'Auditorium Conciliazione

La parola desiderio è una delle parole fondamentali della psicoanalisi. In un solo incontro speciale Massimo Recalcati ne indaga i diversi volti: il desiderio come domanda d’amore, come esigenza di riconoscimento, come manifestazione di inquietudine, come dissipazione, come fondamento della vita erotica, come apertura all’ignoto, come forza che accende ed espande la vita.

Attraverso brevi filmati, musiche e immagini d’arte, ritrovando lo spirito che animò i divenuti celebri Lessici televisivi, lo psicoanalista condurrà lungo gli intricati labirinti del desiderio umano.

Massimo Recalcati sarà sul palco dell'Auditorium Conciliazione il prossimo 24 marzo 2024.