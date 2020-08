Massaroni Pianoforti live a Effimera

Arriva sul palco di Effimera, Massaroni Pianoforti per suonare le canzoni dell’ultimo album Rolling Pop, uscito lo scorso ottobre per CRAMPS RECORDS.



ROLLING POP contiene 11 brani con la produzione di Andrea Massaroni e Davide “Boosta” Dileo. In questo lavoro Massaroni Pianoforti ci racconta l'adolescenza con tutte le sue ombre e i suoi slanci, come se fosse lei stessa la protagonista di una storia d'amore. A questa adolescenza ha dato un nome e l’ha chiamata Jennifer.



Un disco capace di aperture melodiche e di dolcezza (la traccia introduttiva “Le gattine”), ma anche di passaggi abrasivi come “Abberlino”. I rapporti sentimentali sono uno dei temi portanti dell’album, che esplora amori in corso di svolgimento, ma anche relazioni finite.



Quelle di Massaroni sono canzoni da cantare: in ogni pezzo, in ogni ritornello c’è sempre un elemento che fa pensare, che fa saltare il banco proprio quando meno te l’aspetti. E così fino ad arrivare all’ultima traccia, Rollingstone, manifesto definitivo di quando si perde, per poter finalmente crescere e guardare avanti.





BIO

MASSARONI PIANOFORTI, al secolo Gianluca Massaroni, ha esordito discograficamente nel 2009 con l’album “L’Amore Altrove” (Radiorama/Sony) prodotto da Eros Ramazzotti. Nel 2013 pubblica il secondo album, “Non date il salame ai corvi” (BMG/Universal) che vede alla produzione artistica Cesare Malfatti (La Crus) e Maurizio D’Aniello. Nel 2017 esce il suo terzo disco dal titolo GIU. Rolling Pop è il suo quarto album, uscito il 25 ottobre 2019 per CRAMPS RECORDS.





MASSARONI PIANOFORTI LIVE

Sabato 8 agosto – ore 21,30

Effimera: l’estate popolare

c/o Fusolab - Viale Della Bella Villa, 94 - ROMA

Ingresso gratuito con prenotazione