Mary Lee and Caesar's Cowboys in concerto al Charity Café

Riuscireste a immaginare Count Basie e Duke Ellington con stivali a punta e cappello da cowboy mentre suonano nelle sale da ballo del Texas e dell'Oklahoma? Effettivamente non è facile ma per fortuna ci sono Mary Lee and Caesar's Cowboys che vi porteranno nel lontano mondo del western swing, quando negli anni 30 e 40 nei sconfinati territori dell'America rurale si mescolarono le tradizioni dello swing, del country e del blues, creando un sound unico e irripetibile.



Bob Wills, Cindy Walker, Milton Brown, Spade Cooley sono solo alcuni dei nomi che la band romana riporta alla luce con un sound personale che rispetta a pieno il linguaggio della tradizione. Ad accompagnare la splendida voce e il fiddle di Mary Lee ci saranno i cowboys di Giulio Cesare in persona, che la scorteranno alla conquista del selvaggio west!



Line-up

Marjolein Mutsaerts, Voce & Violino

Luciano Micheli, Chitarra & Voce



Federico Ullo, Contrabbasso