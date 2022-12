Mary Horan Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 9 dicembre presso il Charity Café Mary Horan sarà in concerto alla testa del suo quartetto. La cantante, arrivata a Roma da New York, per l'occasione suonerà insieme alla sua band composta da Emanuele Rizzo al piano, Dario Piccioni al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria.

Mary Horan ha fatto tournée e si è esibita negli Stati Uniti, in Europa, in Corea del Sud e nella Repubblica Dominicana. Canta standard jazz nello stile delle sue numerose influenze; Diana Krall, Carmen McRae, Little Jimmy Scott, Billie Holiday, ma li offre con uno stile e una raffinatezza propri. Dalle ballads alle lussureggianti bossanova, dagli swing a fuoco lento allo swangin, ed anche un po' di blues.



Charity Café

Via Panisperna 68

