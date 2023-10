Mary Horan in concerto al Charity Café

La cantante jazz, Mary Horan, è arrivata a Roma da New York. Ha fatto tournée e si è esibita negli Stati Uniti, in Europa, in Corea del Sud e nella Repubblica Dominicana. Canta standard jazz nello stile delle sue numerose influenze; Diana Krall, Carmen McRae, Little Jimmy Scott, Billie Holiday, ma li offre con uno stile e una raffinatezza propri. Dalle ballate e dai boss lussureggianti, dagli swing a fuoco lento allo swangin! altalene e un po' di blues. A Roma ha formato il quartetto Mary Horan Jazz! con alcuni dei migliori jazzisti di Roma.



Mary Horan, Voce

Emanuele Croma Rizzo, Piano

Giuseppe Civiletti, Contrabbasso

Giampaolo Scatozza, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione