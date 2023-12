MArteLive - lo spettacolo totale

MArteLive trasforma il Qube, in una babele d’arte contemporanea e dei suoi innumerevoli linguaggi espressivi.



Il 12 e il 13 dicembre torna, infatti, Lo spettacolo totale, la grande kermesse curata e ideata nel 2001 da Giuseppe Casa come uno spettacolo totale in cui tutte le arti e gli artisti che le rappresentano entrano in una sinergia empatica.

Accanto a oltre 30 artisti ospiti nazionali e internazionali (tra cui Clap! Clap!, Godblesscomputers, Daniela Pes, Meg, Casino Royale, Ivan Talarico, DJ Gruff&Alice Pasquini, Sabrina Paravicini, Giulio Armeni di Filosofia Coatta, Eleonora Frascati, la Compagnia Penelope e Uscite d’Emergenza, gli street artists Solo, Diamond, Napal e Moby Dick), più di 300 artisti emergenti saranno i protagonisti delle due serate, finalisti del contest MArteLive per la macro-area del Centro Italia, che parteciperanno poi alla BiennaleMArteLive di ottobre 2024.



Il contest, curato da Nadia Di Mastropietro e parte del progetto “Insieme Siamo Arte” realizzato da Città Metropolitana di Roma Capitale e ATCL e sostenuto dal Ministero della Cultura e Regione Lazio, vedrà, dunque, esibirsi gli artisti finalisti in una fusione di musica, spettacoli e performance live di teatro, danza e circo contemporaneo, mostre di pittura e live painting, fotografia, proiezioni, installazioni, reading, street-art, che mescolandosi andranno a creare Lo Spettacolo Totale, cuore pulsante di MArteLive, condividendo il palco insieme agli artisti big ospiti della kermesse.



Al piano terra del Qube si alterneranno in questi due giorni i giovani talenti under 35 finalisti delle sezioni Musica/Danza/Artigianato creativo/Moda/Videoarte, mentre all’esterno vi saranno performance live dei finalisti sezione Street Art; al primo piano, invece, si esibiranno i nuovi talenti finalisti delle sezioni Teatro/Letteratura/Cinema/ Fotografia/Scultura/Illustrazione Grafica/Videoclip/DJ Producer, mentre all’ultimo piano, accanto agli ospiti big della musica, sarà presente una sala dedicata interamente alla pittura live, fiore all'occhiello del format MArteLive, in una sorta di grande studio d'artista in continua creazione.



Ogni sezione artistica del contest MArteLive ha una giuria di qualità, composta dai maggiori esperti dello specifico settore, che esaminerà le opere dei giovani artisti esprimendo un voto che andrà sommato alle votazioni online della giuria popolare. I vincitori di ogni sezione parteciperanno poi alla BiennaleMArteLive 2024.



I finalisti di questa fase del contest MArteLive sono stati selezionati fra centinaia di iscritti da un team di esperti curatori e giovani talent scout di artisti emergenti tra cui Nadia Di Mastropietro e Federica Fabrizi per la sezione arti visive (pittura, fotografia, scultura,grafica,street art), Roberta Frenquelli per la sezione danza, Alessandra Merico per le sezioni Teatro e Letteratura, Francesco Caroselli per la sezione musica, Tommaso Taroni per la sezione Dj Producer, Manuela De Santis per le sezioni Moda e artigianato creativo, Chiara De Angelis per le sezioni cinema e videoclip e Daniele Falchi per la sezione videoarte.



Questi i finalisti della macro-area Centro-Italia:



MUSICA

12 DICEMBRE

Fra’Sorrentino;

Velia;

Alemoa;

Alberto Moscone;



13 DICEMBRE

Macadamia;

Giovedì;

Montegro;

Vezgold;



DJ PRODUCER

12 DICEMBRE

Walter Laureti;

Not.So.Heavy;

Freddie Stork;

Rokeya;

Alessandro Paparelli (LEX);

Christian Muela;



TEATRO

12 DICEMBRE

Davide Enea Casarin con Penso di pensare troppo tiktok;

Mattia Tassi con Ragazzo di vita;

Elena Biagetti con 1 persona;

Collettivo Zeigarnik con Gli altri Rivoluzionari;

Lidi Precari con C19H2802;



13 DICEMBRE

Giulia Trippetta con La moglie perfetta;

Beppe Allocca con Genesi del rigenero;

Carmen Maria Amoroso con Un giudice;

Lorenzo Guerrieri con Esercizi di resurrezione;

Miriam Fricano con Fake Fame;



DANZA

12 DICEMBRE

Diletta Nannicini;

Elena Pellegrino;

Paola Foresi;

Cora Gasparotti e Giangiacomo Gallo;

Collettivo Neo;



13 DICEMBRE

Giulia Vecchi;

Evòlusi;

Noemi Maini;

Uda Professional 3.7;

Elena Fanelli;



LETTERATURA

12 DICEMBRE

Olympia Maas con Italian Beauty;

Lorenzo Pataro con Eros e Thanatos;

Gabriele Quarta con Rosso;



13 DICEMBRE

Matteo Moro con La neve che non ci siamo detti;

Flaminia Colella con GuerraFesta;

Chiara Marchetti con Trigger;



PITTURA

12 DICEMBRE

Antonucci Iacopo;

Formentini Sara;

Paolo Vitale;

Elena Romanini;

Flavia Bucci;

Ana Mardesic;

Gaia Santini;



13 DICEMBRE

Nathalia Koux;

Tatsiana Pagliani;

Chiara Di Pofi;

Daniele Tibo;

Benedetta Cammarota;



FOTOGRAFIA



ESPOSIZIONI 12-13 DICEMBRE



Giorgia De Micheli;

Sofia Bucci;

Marina De Panfilis;

Julia Mercedes Dabrowska;

Chiara Caporiccio;

Marco Gennari;

Eleonora Silvestri;

Giulia Ceoloni;

Camilla Caccavale;

Giovanni Giusti;

Matteo Ribet;

Andrea D’Auria;

Mirko Sperlonga;

Gabriele Dylan De Simone;

Gennifer Deri;

Chiara Ricciotti;



VIDEOARTE



PROIEZIONI 12-13 DICEMBRE



Matteo Bellucci con Silenzio bianco;

Caterina Crescini con Narciso e Eco;

Daniele Imani Nobar con Nothing to tell, Russian Ark;

Rebecca Lena con Flørli 1;

Mattia Minerva con ARTificial;

Mirko Pelliccia con Mesoglea”;

Lorenzo Picarazzi con Il resto come sempre;

Francesca Santamaria con Shifting tools;

Emma Claire Sardoni con Meatstew’s Hysterical Pregnancy;

Mattia Trabalza con Processo creativo;



ILLUSTRAZIONE

ESPOSIZIONE 12-13 DICEMBRE

Ecaterina Anechiforesei;

Benedetta Cammarota;

Giovanni Mariani;

Giulia Mantasia;



STREET ART

12 DICEMBRE

Andrea Montagnani;

Massimiliano Vitti;

Alessandro Sabong;

Rame;



13 DICEMBRE

Emanuele Serra;

Edoardo Ettore;



SCULTURA

ESPOSIZIONE 12-13 DICEMBRE



Nathalia Koux;

Michele Santini;

Luca Caridi;

Chiara Mastrangelo;

Ettore Marinelli;

Gaia Santini;

Blivet;



ARTIGIANATO

12 DICEMBRE

Raffaele Fontana;

Igor Quagliata;

Valentina Brunetti;

Ludovica Cirillo;



13 DICEMBRE

Alessia Andaloro e Susanna Cimitan;

Irene Brinciotti;

Anna Attanasio e Giuseppe Attanasio;

Gaia Di Cave Petrichella;



MODA

12 DICEMBRE

Nicoletta Cavezza;

Valentina Miscioscia;

Federica Fusco;



13 DICEMBRE

Alberto Santarnecchi;

Marco Principato;

Simona Loria;



CINEMA

12 DICEMBRE

Flavio Gianandrea con La tana del Mammut;

Mounir Derbal con Nel Blu;

Alice Sagrati con Sbagliando s’inventa;

Simone Marino con Houseparty;

Letizia Zatti con Acqua che scorre non porta veleno;

Pier Glionna con Hippipollà;

Alberto Palmiero con Menomale;

Emanuele Vicorito con Tre volte alla settimana;



13 DICEMBRE

Angela Norelli con We should all be Futurist;

Lorenzo Trane con La prima volta;

Roberto Palattella con Rumor;

Elisabetta Giannini con Sognando Venezia;

Elettra Pierantoni con Viceversa;

Leonardo Malaguti con Pizza Panic;

Raffaele Grasso con La Carezza;



VIDEOCLIP

PROIEZIONI 12-13 DICEMBRE



Francesca Noto con Sogno l’amore;

Lorenzo Trane con X-Marylin;

Angelo Giordano con Disincanto;

Valerio Persia con Limbo;

Sebastian Petri con Jumpa Jumpa Kangaroo;