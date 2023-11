"Mart 2023", prima edizione della mostra alla Medina Art Gallery

Dal 10 al 23 novembre 2023 Medina Art Gallery presenta la Mostra collettiva di Arte Contemporanea MArT 2023 (1a Edizione) - Medina Art Time nella galleria di Via A. Poliziano 4-6 a Roma.



L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 10 novembre alle ore 18:00.



Per l’apertura della stagione autunnale 2023 il gruppo Medina lancia un nuovo format! Si tratta della prima edizione di MArT, Medina Art Time, un festival stagionale di Arte Contemporanea a cura di Valeria Rufini Ferranti, che si sviluppa tra due sedi delle nostre art gallery e che mette in relazione reciproca due diversi hub per generare ulteriori connessioni nelle e fuori dalle nostre community di artisti, collezionisti, appassionati, visitors e operatori di settore.



Il gruppo Medina Art Gallery diffonde e promuove Arte Contemporanea ed Eventi culturali. Ha al suo attivo numerose mostre, reading, convegni, workshop, temporary, talk, presentazioni e labs. Oltre che nei propri spazi espositivi nel cuore del centro di Roma, a due passi dal Colosseo, l’organizzazione si è sviluppata in senso più ampio sul territorio nazionale ed internazionale, anche attraverso consolidate sinergie e partnership con Istituzioni, Ambasciate, Istituti bancari, di credito ed assicurativi, grandi aziende, Musei.



Da Settembre 2023 prosegue l’avventura di Medina Art Gallery nel territorio dei Castelli Romani, ricco di Storia, Tradizioni, Vitalità e Movimento, con l’apertura della nuova sede nel cuore di Monte Porzio Catone. Città del Vino e dell’Arte, il borgo storico di origine medievale nel 1600 viene acquisito dal Cardinal Borghese e impreziosito con la riedificazione del Duomo di San Gregorio Magno, esempio ben conservato del fastoso barocco romano.



Il gruppo Medina si estende sul territorio e incrocia relazioni sinergiche con le realtà museali locali per promuovere l’Arte Contemporanea in tutte le sue forme, sviluppando una grande community pubblica di Medina lovers. Grazie a MArT, il link diretto tra due sedi, si consolida e concettualizza un ponte che connette due realtà, due territori, due pubblici tanto differenti quanto vivi, in fermento continuo…



Il concept della collettiva è il rinnovarsi ciclico delle stagioni: la mostra si sviluppa in Autunno, periodo importante per il mondo dell’Arte Contemporanea, con il profumo delle castagne per le strade e i tappeti di foglie arancioni che colorano i viali delle nostre città. Dopo un’intensa stagione estiva, ci apprestiamo a farci avvolgere dal tepore di un buon vin brulè in attesa della fioritura delle viole che vincerà inevitabilmente e nuovamente l’Inverno.

In mostra le opere degli artisti: FRANCESCA DE ANGELIS, EDOARDO FORMICA, GAIAMACCHINA, FRANCESCO INTRECCIALAGLI, FRANCESCA MARINATO, SAVERIO MARROCCO, FABIO MASOTTI, FABRIZIO SPADINI e ANNA PAULA TORRES, a cura di Valeria Rufini Ferranti.



La prima tappa di 2 settimane si è svolta nella Medina Art Gallery Castelli Romani, nella sede di Monte Porzio Catone, in Piazza del Mercato 9, nel periodo 7 - 20 Ottobre 2023.