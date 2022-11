Mart 2022, la street art omaggia le donne della scienza

Nel quadrante urbano adiacente a Valco San Paolo, in quel che è sempre stato il quartiere dei grandi uomini della scienza, dall’11 novembre arrivano le grandi donne della scienza con MA®T - Millennials A®t Work, che ridisegna attraverso la street art la toponomastica della capitale con il coinvolgimento di cinque artiste: Rame13, Giulia Ananìa, Martina Cips De Maina, Zara Kiafar e Giusy Guerriero.

Siamo tra da Via Enrico Fermi e Via Vito Volterra, vicino alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Tre. Qui - sui muri di Largo Giuseppe Veratti - avrà inizio un nuovo percorso d’arte pubblica e consapevolezza attraverso le immagini delle donne della scienza che hanno cambiato la società; scienziate - a volte poco riconosciute - che trovano così il giusto spazio come omaggio al loro contributo, ma anche per motivare le generazioni future a seguirne le orme.

Per realizzare le tre facciate, ognuna delle artiste si è ispirata a un tema, partendo dalla vita di Laura Bassi,?fisica e accademica italiana, una delle prime donne laureate al mondo e una delle prime donne a occupare una cattedra universitaria… a cui però, fino a oggi, non è stata dedicata alcuna via a Roma - solo un piccolo giardino non distante da Largo Veratti.

Oltre a Laura Bassi, Rame13 con la sua opera omaggia altre tre scienziate, Rosalind Franklin, Cecilia Payne e Ipazia. Sempre a Rosalind Franklin si ispira Giusy Guerriero, mentre tra poesia e street art si incontrano Giulia Ananìa, Martina Cips De Maina e Zara Kiafar con l’opera dedicata a Donne e spazio.

Street Art e visite guidate alla scoperta del quartiere

Non solo street art. MA®T 2022, come ogni anno, diventa anche l’occasione per scoprire il quartiere, raccoglierne le storie e raccontare il progetto di nuova toponomastica al femminile con Open MA®T: dall’11 al 13 novembre, 3 giornate aperte di incontro e confronto tra pubblico, operatori e cittadinanza.

Dall’11 al 12 novembre, alle ore 11.00 e alle ore 15.00, Open MA®T promuove visite guidate alla scoperta delle opere realizzate, condotte dal teamwork Under 25 di Dominio Pubblico e dagli e dalle studenti delle scuole che hanno preso parte al progetto, mentre il 13 novembre alle ore 11:00 è la volta di "Scienzia(r)te: immagini, arte pubblica, strade che parlano delle donne nel mondo della scienza" incontro pubblico organizzato da Dominio Pubblico in collaborazione con Municipio VIII. Modera Eugenia Nicolosi (La Repubblica) saluti istituzionali di Amedeo Ciaccheri, Maya Vetri. Interventi di Global Shapers, Ass. Eikon, Ass. Venus, Ass. Nessun Dorma, Ass. Toponomastica Femminile, Università Roma Tre, Giulia Anania.?

Nella giornata conclusiva di domenica 13 novembre sono inoltre coinvolte oltre alle associazioni locali che gestiscono gli Orti Urbani e il Parco di Veratti – Comitato Adotta Uno Spazio Incolto e Rendilo Verde e Associazione Cuore Sociale – in affinità con le tematiche trattate dal progetto, le associazioni Global Shapers, Eikon, Venus, Nessun Dorma, Toponomastica Femminile.

Il programma di MA®T - Millennials A®t Work

Giovedì 9 - Venerdì 11 novembre 2022

Laboratorio di Street Poetry con Er Pinto

Laboratorio chiuso al pubblico

Venerdì 11 novembre 2022

ore 10:00 - 10:45

Inaugurazione del progetto ‘nDonnamo? Vie Libere alle Donne

Parco Veratti - 00146 Municipio VIII, Roma

Intervengono: Amedeo Ciaccheri - Presidente Municipio VIII, Maya Vetri - Assessora Politiche Culturali e di

Genere Municipio VIII, Global Shapers Rome Hub APS, Associazione Toponomastica femminile, Associazione culturale formaScienza

Ore 10.45 - 12.00

Donne nel mondo della Scienza: visita guidata

Partenza: Largo Veratti - 00146 Municipio VIII, Roma

Visita itinerante dedicata alle scuole del quartiere a cura di Global Shapers Rome Hub e formaScienza

Durata 75'

ore 15:00 ?

Anima Urbis: visite guidate

Partenza: Parco Veratti - 00146, Municipio VIII, Roma?

Visita itinerante a cura di?Dominio Pubblico?

In collaborazione con Comitato Adotta Uno Spazio Incolto e Rendilo Verde e Associazione Cuore Sociale

Durata: 60’

Sabato 12 novembre 2022

ore 11:00

Anima Urbis: visite guidate?

Partenza: Parco Veratti - 00146, Municipio VIII, Roma?

Visita itinerante a cura di?Dominio Pubblico??

In collaborazione con Comitato Adotta Uno Spazio Incolto e Rendilo Verde e Associazione Cuore Sociale

Durata: 60’?

ore 15:00 - 16:15

Donne nel mondo della Scienza: visita guidata

Partenza: Parco Veratti - 00146 Municipio VIII, Roma

Visita itinerante a cura di Global Shapers Rome Hub e formaScienza

Durata 75'

Domenica 13 novembre 2022

ore 11:00?

"Scienzia(r)te: immagini, arte pubblica, strade che parlano delle donne nel mondo della scienza"

Presso Largo Giuseppe Veratti – 00146, Municipio VIII, Roma

Incontro pubblico organizzato da Dominio Pubblico in collaborazione con Municipio VIII.

Modera Eugenia Nicolosi (La Repubblica) saluti istituzionali di Amedeo Ciaccheri, Maya Vetri.

Interventi di: Global Shapers, Ass. Eikon, Ass. Venus, Ass. Nessun Dorma, Ass. Toponomastica Femminile, Università Roma Tre, Roma Best Practices Award.

ore 15:00

Anima Urbis: visite guidate

Partenza: Parco Veratti - 00146, Municipio VIII, Roma?

Visita itinerante a cura di?Dominio Pubblico?- special guest Giulia Ananìa

In collaborazione con Comitato Adotta Uno Spazio Incolto e Rendilo Verde e Associazione Cuore Sociale

Durata: 60’

Per info e prenotazioni: info@dominiopubblicoteatro.it | prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it