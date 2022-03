"Marlù Webboh Fest", le star della Generazione Z allo Spazio Rossellini

Il tour del “Marlù Webboh Fest” continua. Dopo il successo della tappa di Milano, l’evento più atteso dalla Generazione Z arriva a Roma.

Domenica 27 marzo alle 17, presso lo Spazio Rossellini (Via della Vasca Navale 58) e in diretta Instagram sul profilo @webboh.it, va in scena un altro grande spettacolo con musica, sogni e divertimento totalmente gratuito: gli otto cantanti sul palco, accolti dai conduttori Andrea Prada, Valeria Vedovatti e alcuni tra i creator più amati del momento, canteranno i loro successi e saranno premiati da Marlù per i loro sogni come recita l’ormai celebre messaggio, "Keep dreaming con Marlù", che veicola il famoso marchio di gioielli.

Nel pieno rispetto delle norme sanitarie, sul palco del tecnologico Spazio Rossellini, polo culturale regionale fiore all'occhiello della Capitale, messo gentilmente a disposizione dalla Regione Lazio e da ATCL in collaborazione con la Youth Card, si alterneranno i cantanti Matteo Romano (reduce dall’undicesimo posto del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Virale”), Tancredi, Alfa, Nashley, Michelangelo Vizzini con Martina Attili, Leo Gassman, Cioffi e VV e le creator Jasmin Zangarelli, Brisida e Aurora Celli. Durante lo show, Marlù, da sempre sensibile attenta a veicolare messaggi positivi ai giovani, con il progetto #MarluRicaricAmore darà spazio al tema lotta al bullismo grazie a Bulli Stop, il Centro Nazionale contro il Bullismo che ne parlerà ai giovani presenti in sala e a quelli collegati in streaming sul profilo Instagram di Webboh.

Sull’onda del successo delle nuove piattaforme social, “Marlù Webboh Fest Tour” risponde a un’esigenza precisa dei più giovani: quella di incontrare, di ascoltare e di conoscere dal vivo i propri modelli di riferimento, che a loro volta conquistano un palco fisico su cui esibirsi ed entrare in contatto diretto con il proprio pubblico. L’ascolto dei bisogni e delle passioni delle rispettive community ha reso naturale la sinergia tra Webboh, principale magazine per la Generazione Z, e Marlù, marchio che ha rivoluzionato il concetto di gioiello, accessibile ed etico.

Per partecipare all’evento bisogna ritirare i biglietti omaggio presso lo Store Marlù presente al centro commerciale Euroma2 (Viale dell’Oceano Pacifico, 83), dopo aver scaricato e compilato la liberatoria disponibile sul sito di Marlù. Per maggiori informazioni si può contattare via Whatsapp +39 389 045 6335 o visitare il sito di Webboh.