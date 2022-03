MARKET SHOW "La Piazza dei Creativi e Biologici a Roma" presso la Città Dell'Altra Economia, ogni seconda domenica del mese, quindi domenica 10 aprile e, a seguire, domenica 15 maggio e 12 giugno. In ogni edizione cose nuove da vedere .



Una giornata dedicata alle arti e all'artigianato, ai laboratori creativi per grandi e bambini, all'inclusione sociale e alla promozione di attività del terzo settore



Nel piazzale della Città dell'Altra Economia troverete:

- Esposizione di Artigianato Artistico

- Creativi con Opere del Proprio Ingegno

- Esperti di Antichi Mestieri

- Aziende Agricole Biologiche

- Area Giochi e Laboratori per Bambini

- Area Socio Culturale

- Area Laboratori Creativi

- Associazioni di Promozione Sociale

- Workshop su Ecologia Sostenibile

- Presentazioni di Libri



Tra le Associazioni ospiti del sociale di Domenica 10 Aprile ci saranno:

- Coldiversa, Rete di Distribuzione Alternativa Solidale

- Economia Carceraria

- Associazioni Forum Terzo Settore Lazio

- Associazione Lampada dei Desideri

- Associazione Atelier del Possibile

- Cooperative A.G.C.I Umbria

- Associazioni del C.S.V. Lazio

- Associazione volontariato Jeruce OdV

- Associazione Playpausa

- Associazione Ipse Lab APS ( radio 32)

- Associati Rete dei numeri Pari

- Associazione Donna Donna Onlus

- Associazione EARTH

- Cooperativa Sociale Brutti ma Buoni



Per info:

Esposizione e Laboratori: solo wtsp 328 2735489

Sociale: 347 6905136



Mail: segreteria@cittadellaltraeconomia.org