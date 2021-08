Mark Sherman Trio feat. Claudio Piselli in concerto Village Celimontana

Mercoledì 25 agosto sul palcoscenico di Village Celimontana andrà in scena Mark Sherman Trio feat. Claudio Piselli.



Mark Sherman pianista, vibrafonista, educatore e compositore si è esibito nella scena newyorkese sia come leader che sideman assieme a Kenny Barron, Peggy Lee, Wynton Marsalis, Joe Lovano, Michael Brecker, Larry Coryell e molti altri. Ha lavorato in diversi musical di Broadway ed è stato uno dei musicisti da studio più richiesti.



Collabora da diversi anni con il vibrafonista Claudio Piselli con il quale si esibisce in Italia in quartetto nei prestigiosi festival di jazz. Mark Sherman insegna presso la Juilliard School di New York, e nella New Jersey City University.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

