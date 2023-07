Mark Lettieri Group al Parco del Celio

Jazz&Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, mercoledì 12 luglio, Mark Lettieri Group.

Mark Lettieri, membro di lunga data degli Snarky Puppy, ha suonato in tutti i continenti tranne l’Antartide. Ha suonato sul palco o registrato in studio con artisti di ogni genere, tra cui David Crosby, Erykah Badu, Kirk Franklin, 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Lalah Hathaway, Phillip Phillips e persino Pat Boone.

Come band leader, Lettieri ha inciso sei album: Knows (2011), Futurefun (2013), Spark and Echo (2016, #2 su iTunes Jazz e #11 su Billboard Jazz) Deep: The Baritone Sessions in (2019, #21 su Billboard Jazz), Things of That Nature (2019, #1 su iTunes Jazz). Grazie in gran parte alla vivace presenza sui social media, gli album di Lettieri hanno creato un vivace ronzio tra i fan di musica strumentale di tutto il mondo, consentendogli di fare tournée internazionali con il suo quartetto, il Mark Lettieri Group. Nel 2018, Lettieri si è unito al gruppo prodotto da Vulpeck The Fearless Flyers, con Cory Wong e Joe Dart dei Vulfpeck rispettivamente alla chitarra e al basso, e il batterista Nate Smith.

Lettieri ha recentemente collaborato con Paul Reed Smith Guitars per creare il suo modello di chitarra elettrica, la Fiore, rilasciata durante il Winter NAMM 2021.Mark Lettieri ha pubblicato tre album come leader: Knows nel 2011, Futurefun nel 2013 e, più recentemente, Spark ed Echo nel 2016 (Ropeadope Records). Spark ed Echo sono saliti al numero 11 nella classifica degli album jazz di Billboard e al secondo nella classifica Jazz di iTunes. Questi dischi hanno ottenuto un buon successo in tutto il mondo sia tra il pubblico amante della musica strumentale sia tra i musicisti soprattutto chitarristi. L’ultimo album “Deep: The Baritone Sessions Vol.2” gli ha valso una nomination ai Grammy Awards del 2022.

Jazz&Image al Parco del Celio è a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei,