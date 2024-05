Mark Hummel Quintet in concerto al Charity Café

Mark Hummel ha iniziato a suonare l'armonica nel 1970 ed è considerato uno dei principali armonicisti blues della sua generazione. Grazie a oltre trenta registrazioni dal 1985, inclusa la registrazione Blind Pig del 2013, nominata ai Grammy, Remembering Little Walter (parte della serie di CD Blues Harmonica Blowout). Il Blues Harmonica Blowout™ di Mark Hummel è iniziato nel 1991 e ha visto la partecipazione di tutte le maggiori leggende (Mayall, Musselwhite, Cotton, ecc.) dell'armonica blues, nonché di quasi tutti i musicisti più noti sullo strumento.



Hummel è un guerriero della strada, un vero sopravvissuto al blues. Lungo il percorso, ha creato il suo caratteristico suono di armonica: una sottile combinazione di tono, fraseggio e attacco combinato con un forte senso dello swing. Mark Hummel è stato in tournée o registrato con le leggende del blues Charles Brown, Charlie Musselwhite, Lowell Fulson, Billy Boy Arnold, Carey Bell, Lazy Lester, Brownie McGhee, Eddie Taylor, Luther Tucker e Jimmy Rogers.



Line-up

Mark Hummel: voce & armonica

Marco Di Folco: chitarra

Luca Tozzi: chitarra

Ivano Sebastianelli: basso

Lorenzo Francocci: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione