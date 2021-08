Mark Hanna Band in concerto al Village Celimontana

Un meraviglioso mix di musica originale e cover che spazia dal blues al rock, al funk, allo swing, al jazz, alla musica etnica e tradizionale (quando l'atmosfera è giusta). Da Albert Collins a Kool & The Gang, da a Lynyrd Skynyrd a Frank Zappa, da James Taylor e Nat King Cole. In sintesi uno dei migliori spettacoli rock mai visti per ballare cantare prima che la notte finisca.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Mark Hanna - voce, chitarra

Moreno Viglione - chitarra

Adriano LoGiudice - basso, voce



Augusto Zanonzini - batteria, voceDido Tabelli - armonica, voce

