Mario Vetere live al Crash Roma

Mario nasce il 31 Luglio del 1993 a Benevento, e si trasferisce da subito a Roma dove frequenterà gli studi. Diplomato classico al Liceo Vivona di Roma, si approccia ai primi live a soli 14 anni , iniziando a suonare nei piccoli locali romani con formazioni prevalentemente acustiche. Cantautore con forti influenze Rock/Folk, studia canto presso la scuola di Musica “Consonanze” di Roma e privatamente per i successivi 6 anni. Durante il suo percorso di studi entra a far parte del Coro Vivona (liceale) come Tenore, raggiungendo ottimi risultati nel Concorso “TOCCHI” e “MACCHI”. Una vera e propria apertura alla musica popolare e ghospel che continua entrando a contatto con il Compositore e giovane Maestro D’orchestra, Alessandro Cadario.

Nel 2016 è nel cast come “Actor Singer” del Nessun Dorma di “Intimissimi On Ice” andato in onda su Canale 5 dall’Arena di Verona.Sempre nel 2016 entra a far parte del “laboratorio di alta formazione” OFFICINA PASOLINI, nel corso di “CANZONE”, tenuto da Tosca e Piero Fabrizi.

Qui studia con alcuni grandi della canzone italiana, da Niccolo Fabi a Joe Barbieri e Rudi Marra. E personalità importanti del panorama della Produzione Artistica e dell’arrangiamento come Piero Fabrizi e Pietro Cantarelli. Il progetto inizia a prendere forma agli inizi del 2016. Il background affonda le radici nella musica leggera con una forte influenza FOLK. L’obiettivo è coniugare testo e arrangiamento in atmosfere introspettive e riflessive.

Nei testi c’è la volontà di descrivere e raccontare l’evoluzione dei rapporti di coppia , dei rapporti familiare, e ciò che ne comporta. C’è spesso un richiamo alla realtà quotidiana, alla concretezza degli ambienti.

A luglio del 2018 esce il primo singolo “Semplicemente” registrato e Mixato presso la Ermes Records di Franco Pietropaoil ed il videoclip a cura della ONRECProduzioni , girato nei dintorni delle bellezze di Roma.

Il 23 Gennaio 2019 esce su tutte le piattaforme musicali “Abitudine” il primo EP che raccoglie le 5 tracce più rappresentative del progetto.

Sonorità acustiche folk , violini e violoncelli , armonizzazioni, rendono l’Ep leggero ed emotivo e con una forte componente “British.” La formazione “Live” è il DUO acustica/violino , in alcuni casi TRIO.



L'appuntamento con Mario Vetere al Crash Roma è giovedì 22 ottobre



