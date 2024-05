Venerdì 7 giugno alle ore 17:30 presso la galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la mostra personale di Mario Ferrante dal titolo “…le stanze dei fenicotteri rosa e altre storie…”, a cura di Francesco Ciaffi e Alice Crisponi.



In questo nuovo importante appuntamento, nell’anno del cinquantesimo anniversario di attività della Edarcom Europa, il Maestro sannita, nato a Roma nel 1957 e cresciuto in Brasile, presenta una nuova mostra nella galleria che segnò i suoi esordi espositivi nella metà degli anni Novanta e un rilevante numero di iniziative successive: trenta dipinti della produzione degli ultimi anni per rimarcare un legame personale e professionale e per regalare ai tanti appassionati e collezionisti una nuova raccolta di emozioni.



Tra le tematiche della mostra, scrive Francesco Ciaffi in catalogo, “il Brasile con la sua sfrontata sintesi spirituale tra gioia e dramma, la musica imperfetta di strumenti suonati da giovani alla ricerca di un baricentro, la notte sempre pronta ad abbagliarci prepotentemente con le sue solitudini umane e tecnologiche”.



Inoltre Alice Crisponi, sempre in catalogo, osserva che “Mario Ferrante ha una dote non sempre ricercata, forse perché troppo ardua da equiparare: riuscire ad affascinare e stupire attingendo all’immediatezza della realtà, alla semplicità del consueto”.



La mostra sarà visibile con ingresso libero fino al 28 giugno.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Mario Ferrante | …le stanze dei fenicotteri rosa e altre storie…

PERIODO: 7 – 28 giugno 2024

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Venerdì 7 giugno 2024 ore 17:30-20:00

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



INFO: 06 7802620 – www.edarcom.it