Mario Donatone Trio in concerto al Cotton Club

Mario Donatone alla testa del suo trio presenta un viaggio verso la tradizione blues, funky e jazz dei più grandi musicisti d’oltreoceano. Sul palcoscenico insieme al pianista e compositore romano ci saranno il chitarrista, bassista e cantante Angelo Cascarano, e il batterista e cantante Roberto Ferrante. Musicisti versatili e virtuosi con cui Mario Donatone ha dato vita ad un trio ricco di sonorità diverse, caratterizzato da intriganti e calde armonie vocali, e da una forza propulsiva costruita due piani strumentali diversi.



Quando Mario è al piano Angelo suona il basso, quando il leader suona le tastiere Cascarano impreziosisce e dinamizza con la sua chitarra il classico suono da "Hammond trio" che assume l'ensemble. Il tutto sostenuto e colorato dal drumming spesso percussivo di Roberto Ferrante, un musicista che spazia tra Africa, Afro America e ritmi latini con grande eclettismo e naturalezza. Il repertorio spazia tra classici di Ray Charles, Steve Winwood, B.B.King, Neville Brothers e altri riportati alla loro dimensione più "roots", e brani originali tratti dal cd "Blues for Joy" di Mario Donatone. L'atmosfera è quella di una fresca e spontanea combinazione di intensità musicale e capacità di coinvolgere e fare spettacolo nella più genuina tradizione blues.



Mario Donatone è uno dei più apprezzati pianisti e cantanti di blues e soul in Italia ed ha alle spalle una lunga carriera sia come solista che come accompagnatore soprattutto di artisti blues e gospel neroamericani in tournée in Europa. Ha inoltre collaborato con vari artisti italiani importanti (Tiromancino, Neri Marcorè, Mario Biondi, e altri), inciso diversi dischi come solista, partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche, e a rassegne e festival, tra cui citiamo Pistoia Blues, Trasimeno Blues, Porretta Soul, Roma Jazz Image e altri.



Line-up

Mario Donatone, piano voce

Angelo Cascarano, Chitarra, basso e voce

Roberto Ferrante, batteria, armonica e voce

