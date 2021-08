Mario Donatone, Highclass Blues in concerto al Village Celimontana

La lunga strada dei blues delle origini verso il mondo del rock'n'roll. Può apparire bizzarro l'accostamento tra una musica nata in un mondo povero e marginale come il blues e il concetto di "highclass", che rimanda ad hotel a 5 stelle, ville principesche e quote societarie da capogiro. Ma in realtà molta della migliore tradizione del blues cosiddetto "rurale" degli anni '20 e '30 del secolo scorso è stata la base più solida della fortuna degli artisti "moderni", quelli che nella seconda metà del Novecento hanno coinvolto ingenti masse di ascoltatori in tutto il mondo con generi come il rock'n'roll, il soul e il pop.



Mario Donatone è uno dei più apprezzati pianisti, cantanti e interpreti del panorama nazionale nel campo della musica neroamericana, e sta lavorando ad un progetto dedicato al blues delle origini, che qui presenta insieme alla sua band. Si tratta di un repertorio caratterizzato da una scelta di blues e di canzoni classiche dell'epoca prebellica che sono diventate dei successi nell'era del rock da metà degli anni '50 in poi come I'm glad, I don't know, Key to the highway, Honkytonky train blues.



Sono tutti brani nati in un'epoca e un clima musicale acustico e artigianale e che sono poi diventati delle hit mondiali di gruppi e solisti del calibro dei Cream, Blues Brothers, Eric Clapton, Keith Emerson.

Con Mario Donatone al pianoforte acustico e a quello elettrico sono presenti i musicisti del suo trio più stabile, i brillanti polistrumentisti Angelo Cascarano (chitarra elettrica, acustica, basso, voce) e Roberto Ferrante (batteria, washboard, armonica e voce), nonché la sua partner artistica da molti anni e in diversi progetti, la cantante Gio' Bosco che sarà impegnata nei cori e nella parte (non trascurabile) di questo repertorio dedicata al blues femminile di Bessie Smith, Clara Smith, Sister Rosetta Tharpe e altre.



Uno spettacolo che fa riscoprire il blues nella sua bellezza e nella sua varietà compositiva, oltre che nella sua dimensione di arte dalla profonda e intensa comunicativa spettacolare.



INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468



www.villagecelimontana.itORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...