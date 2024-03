Artifex inventore, la mostra di Mario Curione

Venerdì 12 aprile 2024, alle 18.00, si inaugura, nel cuore vivace della Capitale, la mostra MARIO CURIONE artifex inventore / opere 2006 – 2023, presso la prestigiosa Galleria Consorti in via Margutta, spazio-luogo storico di Augusto Consorti, dagli anni Sessanta in continuo dialogo con gli artisti, tra tradizione e innovazione.

Sono presentate al pubblico le opere realizzate da Mario Curione dal 2006 al 2023. Fil rouge della sua produzione è la ricerca, abbinata alla prova e alla verifica. Con approccio scientifico e tecnico tratta materia e forma.

Nella produzione in pasta di legno, unica per il metodo di lavorazione (BREVETTO 2018), l’artista coniuga passione per i marmi della Roma antica e interesse per la materia legno, realizzando sia interpretazioni contemporanee di capolavori antichi sia originali inediti, nelle forme e nelle composizioni.

Nelle sue installazioni, opere-manifesto di un tempo/spazio ordinato secondo regole ipotizzate, simula matericamente una realtà immaginata; trasferisce nell’oggetto bi/tridimensionale un risultato impossibile secondo regole accreditate.



Mostra e catalogo a cura di Maria Italia Zacheo. Testi di Camillo Cammarota, Francesca Ceci, Maria Italia Zacheo.



FINISSAGE venerdì 19 aprile - ore 18.00