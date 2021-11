Marina Vitolo in scena con "Giusto a metà" al Teatro de' Servi: come ottenere i biglietti scontati

La stagione 2021/2022 del Teatro de' Servi, dopo il periodo forzato di pausa per gli spettacoli, torna con tanti appuntamenti. Tra questi, Marina Vitolo va in scena con “Giusto a metà” al Teatro de’ Servi l’1 dicembre 2021. La vita tragicomica di un’attrice smembrata tra famiglia e lavoro.

Uno spettacolo comico brillante che tratta in maniera leggera e a tratti autobiografica la vita di un'attrice che sceglie di fare questo lavoro senza nulla togliere alla sua famiglia, altro grande amore della sua vita.

La storia, seppur raccontata dalla protagonista in modo comico e irriverente, lascia spazio a commoventi momenti di riflessione. Sul palcoscenico, dove s'incontrano realtà e finzione, il ritratto di Marina, una donna che non riesce a rimanere indifferente al richiamo delle quinte e ben presto s'intrufola nella storia di Serena, che con le sue canzoni risveglia le aspirazioni e le passioni fino a quel momento imprigionate nel piccolo corpo della protagonista. Marina, forte della sua determinazione, nonostante le tante difficoltà, decide di non rinunciare alla sua grande passione per il teatro. Per questo ricorda, spera e canta… sorprendendosi ancora una donna capace di sognare.

Giorni e Orari dello Spettacolo

Mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 20:00

Condizioni

Per evitare assembramenti alla biglietteria, i biglietti vengono inviati dal teatro all'indirizzo email inserito in fase di acquisto entro 24/48H dall'acquisto.

E' necessario presentare il Green Pass all'ingresso ed è obbligatorio mantenere la mascherina durante lo spettacolo.

I posti vengono assegnati dal Teatro De Servi.

Validità

il Voucher è valido per la data acquistata

Lo spettacolo è accessibile ai sordi. Attrice LIS: Tiziana De Chiara.

