Marilena Paradisi trio in concerto al Charity Café

In uno degli spazi più affascinanti della capitale, il Charity Cafè a Roma, la vocalist Marilena Paradisi ci propone questo suo nuovo progetto artistico, "Music is what you are", un viaggio nella musica come ricerca sulla improvvisazione e sull’estemporaneità, essenze del linguaggio jazzistico. Marilena Paradisi con la sua particolare vocalità, che va dalla più scarna e intensa interpretazione, alla più spericolata sperimentazione riesce a dare ad ogni autore, ad ogni brano, un suo personale tocco dandogli una inattesa modernità interpretativa.



Accompagnata per l’occasione da due grandi musicisti, Riccardo Biseo al pianoforte, e dal contrabbassista Steve Cantarano, in un concerto di estemporaneità ed interplay, in un repertorio jazz di autori straordinari. Musiche di: W. Shorter, T. Harrell, L. Schneider, B. Strayhorn, S. Sondheim, H. Hancock, H. Silver, M. Tyner, M. Waldron, Cy Coleman, C. Corea, B. Hutcherson, H. Mancini, E.Costello, P. Markowitz; J. Henderson; A. Butler; M. Davis.



Line-up

Marilena Paradisi, Voce

Riccardo Biseo, Piano