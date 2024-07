Marika Lermani Trio in concerto al Kuta

Il trio capitanato da Marika Lermani alla voce, cantante/compositrice con influenze jazz, blues, soul, finalista della quarta edizione di XFactor e della prima edizione di The Voice of Italy, verrà accompagnata dal pianista Danilo Riccardi, diplomato in pianoforte al conservatorio "A.Casella" e in composizione Jazz alla Berklee School of Boston. Ha collaborato con Massimo Ranieri, Milva, Mia Martini, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni e ha composto 13 brani per Renato Zero, tra i più famosi "I Giardini che nessuno sa" e "Dimmi chi dorme accanto a me".



Al sassofono Mauro Verrone, formatosi sotto la guida di Massimo Urbani e Sal Nistico, anche lui vanta collaborazioni con artisti italiani e internazionali come: Tony Scott, Steve Turr, Donald Harrison, Gary Bartz, Cicci Santucci, Bruno Tommaso, Maurizio Giammarco...proponendo un viaggio musicale tra le note del jazz e del blues. In scena, tutti celebri brani entrati nel repertorio di grandi artisti come: Billie Holiday, Nina Simone, George Gershwin, Diana Krall, Beth Hart, Melody Gardot, Bill Withers, Etta James eccetera.



Kuta Roma

Via Fornaci di Tor di Quinto 10, Roma



Ingresso gratuito