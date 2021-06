Marika Lermani Quartet in concerto al Village Celimontana

Un viaggio musicale tra le note del jazz e del blues. Giovedì 1 luglio Marika Lermani sarà in concerto al Village Celimontana con il suo quartetto portando in scena tutti celebri brani entrati nel repertorio di grandi artisti come Billie Holiday, Nina Simone, George Gershwin, Diana Krall, Beth Hart, Melody Gardot, Bill Withers, Etta James. Il quartetto è composto da Marika Lermani alla voce, cantante/compositrice con influenze jazz, blues, soul, finalista della quarta edizione di XFactor e della prima edizione di The Voice of Italy.



Nicola Costa alla chitarra, compositore e arrangiatore che vanta numerose collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale come: Fiorella Mannoia, Patty Pravo, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Ennio Morricone, Lionel Richie, Natalie Cole, Michael Bublé.



Al basso, Paolo Grillo musicista poliedrico, compositore, produttore, polistrumentista, arrangiatore e videomaker; alla batteria Matteo di Francesco, musicista che vanta anche lui di collaborazioni con artisti come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Paola Cortellesi, Samuele Bersani, Stefano Di Battista, Tosca, Francesco Baccini.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

