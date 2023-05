Marika Lermani trio in concerto al Charity Café

Sabato 13 maggio sul palcoscenico del Charity Café andrà in scena il trio capitanato da Marika Lermani, cantante/compositrice con influenze jazz, blues, soul, finalista della quarta edizione di XFactor e della prima edizione di The Voice of Italy, verrà accompagnata dal pianista Emanuele Rizzo e dal batterista Andrea Nunzi, proponendo un viaggio musicale tra le note del jazz e del blues. In scena, tutti celebri brani entrati nel repertorio di grandi artisti come: Billie Holiday, Nina Simone, George Gershwin, Diana Krall, Beth Hart, Melody Gardot, Bill Withers, Etta James.



Line-up

Marika Lermani: voce

Emanuele Rizzo: piano

Andrea Nunzi: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione