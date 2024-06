Mariachi Romatitlán, omaggio al Messico ai Giardini della Filarmonica

Ai Giardini della Filarmonica, festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana, martedì 25 giugno concerto nei Giardini (ore 21.30) omaggio al Messico con il vivace e appassionato gruppo musicale Mariachi Romatitlán divulgatore della tradizione folcloristica messicana, da decenni impegnato nella riscoperta e diffusione del mariachi.

Parlare del mariachi è raccontare una tradizione popolare prettamente messicana, diffusa e conosciuta a livello mondiale, una tradizione che rappresenta un modo di essere e di sentire, e raffigura il temperamento dei messicani e più in generale del popolo latino-americano. Nel mariachi si suonano strumenti tipicamente locali come la vihuela e il guitarron, cui si affianca il vigoroso timbro del canto. I ritmi sono vivaci, il suono impetuoso, come un po’ l’essenza dei messicani, popolo creativo, eclettico, artista. In abiti tradizionali, i dieci musicisti del gruppo, insieme a due danzatori, attingono dall’ampio repertorio ed eseguono canti di diverse regioni del paese, jarabes, minuetti, polche, valonas, schottisches, valzer e serenate, oltre alle corridos, le tipiche ballate messicane che raccontano storie di battaglie, gesta straordinarie e amori.

Inserito nel Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco del 2011, nelle motivazioni si legge: “La musica mariachi trasmette valori di rispetto per il patrimonio naturale delle regioni del Messico e per la storia locale nella lingua spagnola e nelle diverse lingue indiane del Messico occidentale”. Il concerto è in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia.

Il programma

La giornata si apre in Sala Casella (ore 20) con il primo incontro di “Intorno a un libro”, piccola rassegna all’interno dei Giardini per approfondire alcune novità editoriali in campo musicale, in dialogo con gli autori e accompagnate da interventi musicali. Ad aprire il ciclo è la nuovissima pubblicazione Musica al presente. Su Stravinskij di Gianfranco Vinay e Massimiliano Locanto, uscita pochi giorni fa per i tipi del Saggiatore. Il titolo prende spunto dalla frase con cui Stravinskij chiudeva nel 1935 la sua autobiografia: «Io non vivo nel passato e neppure nell’avvenire. Sono nel presente». Oggi, a più di cinquant’anni dalla sua morte, Stravinskij resta uno dei compositori del Novecento più eseguiti, studiati, discussi, amati e odiati. La sua opera ha lasciato un’impronta profonda sulla musica contemporanea – non solo quella di tradizione «colta» – e ci accompagna, che ne siamo consapevoli o meno, in molte occasioni e circostanze. Ne emerge il ritratto di un artista capace di captare, prevenire e persino condizionare le tendenze del pubblico, della critica e degli studiosi, e di negoziare costantemente la propria identità russa con le culture e le tradizioni con cui venne in contatto. Chiude il volume una raccolta di scritti di Stravinskij stesso, qui pubblicati per la prima volta in lingua italiana. All’incontro, moderato da Valerio Sebastiani, partecipano i due autori, con un intervento di Marcello Panni. Ad impreziosire l’incontro l’esecuzione della Suite italienne per violoncello e pianoforte dell’autore russo con Leonardo Ascione al violoncello e Fabio Fornaciari al pianoforte.