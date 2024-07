Maria Grazia Cucinotta apre l'Arena al Parco degli Acquedotti

Prezzo non disponibile

“Un poeta ha bisogno di una persona per ispirarsi. Non può inventare qualcosa dal nulla”. In questa frase del romanzo di Antonio Skármeta, da cui il film Il postino è tratto, si trova il senso dell’intera vicenda, ambientata su un’isola del golfo di Napoli nell’estate del 1952. L’ultima interpretazione di Troisi (anche regista con Michael Radford), morto al termine delle riprese, è un film sulla poesia, sulla creazione, sul rapporto tra l’artista e la realtà, sul caso e sul desiderio e – inevitabilmente – sulla vita e sulla morte. Ed è il canto del cigno di una personalità indimenticabile, unica e fuori dagli schemi.

Il film inaugurerà ufficialmente l'edizione 2024 dell'Arena cinematografica all'aperto al Parco degli Acquedotti. Ad introdurre il film sarà proprio Maria Grazia Cucinotta, protagonista del film insiema a Massimo Troisi.

Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti

Roma Cinema Arena è una grande sala cinematografica all’aperto di 1000 posti situata presso il Parco degli Acquedotti. Il programma della terza edizione ospiterà un totale di ventidue proiezioni che si svolgeranno ogni sera, a ingresso gratuito, a partire dalle ore 21.15, presentate da registi, attori, critici e artisti

Roma Cinema Arena si trova presso il Parco degli Acquedotti di Roma, scenografia di memorabili opere come La dolce vita di Federico Fellini e La grande bellezza di Paolo Sorrentino. L’ingresso è situato a via Lemonia, angolo viale Appio Claudio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli. Il programma potrebbe subire variazioni.