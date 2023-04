A cura di Elisabetta Maio



Dal 5 all’11 Maggio 2023 Medina Art Gallery presenta la mostra personale “Mari Nishimura, Rome Solo Exhibit” nella galleria di Via Merulana 220 a Roma.



L’evento di opening si terrà il giorno 05 Maggio 2023 alle ore 18:00 a Via Merulana 220.



Le opere di Mari Nishimura nascono da un rapporto intimo e spirituale con la tela. Il processo creativo dell’artista non si limita al disegnare uno schizzo di base ma è quasi “una conversazione con l’immagine”. Mari Nishimura tocca la pittura e la tela con le mani, usando le dita dipinge a strati e il dipinto prende vita. La mancanza di intermediari tra la mano dell’artista e la tela, le permette di riportare direttamente e imprimere, strato su strato, le emozioni che prova nel momento in cui dipinge e di trasmetterle con altrettanta chiarezza e immediatezza allo spettatore.



La scelta del soggetto da rappresentare segue l’ispirazione e le sensazioni che l’artista ha e sente nel momento in cui dipinge. La sua originalità può trovare rappresentazione in un drago, nel monte Fuji, nei fiori di ciliegio, a volte in una fenice, altre in un bellissimo uccello. Molti dei protagonisti delle sue tele sono ispirati alla tradizione giapponese, tradizione che si ritrova anche nello stile stesso delle opere, dove aspetti contemporanei si fondono con elementi nipponici.

Nell’immaginario di Mari Nishimura i draghi “sono gentili, preziosi e belli”. “Vorrei dipingere draghi mai visti prima al mondo” afferma l’artista amante dei draghi fin dall’infanzia. Visione e intenzione inevitabilmente legate alla cultura orientale, che considera i draghi creature benefiche e di buon auspicio.



Dopo aver lavorato come copywriter e direttore creativo presso agenzie nazionali ed estere, Mari Nishimura ha fondato Mari Nishimura INC. Mari vive tra New York e Tokyo ma è attiva come pittrice in tutto il mondo con mostre personali a Los Angeles, New York, Berlino, Hong Kong, Tokyo, Londra ... ha partecipato per tre volte alla NY ART EXPO e nel 2019 ad Art Basel a Miami. La sua attività artistica è stata influenzata da sua zia, una pittrice, e da famosi pittori giapponesi come Itako Jokuchi. Scrive per riviste come VOGUE.