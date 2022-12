Margherita Vicario, il concerto dedicato ai bambini di Sport senza Frontiere

Sport Senza Frontiere (SSF) e? in prima fila dal 2011 nella battaglia per i diritti e la sostenibilità dei bambini, specie quelli in situazioni di disagio socio-economico o psicologico. Dopo gli anni durissimi della pandemia che hanno visto SSF protagonista nel garantire ai bambini e alle famiglie che segue, sostegno e continuità educativa, la nota associazione si e? mobilitata attraverso un programma ad hoc per gestire l’Emergenza Ucraina’ attivando l’intervento “Sport di Prima Accoglienza” volto a sostenere i minori giunti in Italia in fuga dal conflitto. Nel 2022 ha aperto nuove sedi in Italia e ampliato il raggio di azione riuscendo a coinvolgere oltre 1000 bambini e le rispettive famiglie. Per tutti i beneficiari, bambini e genitori, SSF garantisce l’inserimento in corsi sportivi, counselling psicologico, sostegno scolastico, consulenza sanitaria e nutrizionistica. Tutto gratuitamente.

Per sostenere le tante attività, la nota cantante e attrice Margherita Vicario, da sempre sensibile alle tematiche sociali e testimonial di Sport Senza Frontiere, dedica un suo concerto alla raccolta fondi per la Onlus e ribadire il diritto che tutti i bambini hanno alla pratica sportiva, al divertimento e al gioco:

“Conosco Sport Senza Frontiere fin dai suoi primi passi - spiega Margherita Vicario - ho visto da vicino storie bellissime di integrazione e realizzazione, nuove amicizie e anche veri e propri campioni sportivi. Non c’e? nulla di piu? giusto da difendere del diritto al gioco per tutti i bambini, soprattutto quelli che vivono in situazioni di difficolta?. E per questo che sostengo SSF. Perché lo sport e? gioco, squadra, impegno e soprattutto lo sport e? vita”.

Il ricavato del concerto andrà a sostenere il percorso di educazione e inclusione sociale attraverso lo sport dei bambini seguiti da Sport Senza Frontiere Onlus.

Per info: Uff stampa Sport Senza Frontiere Luca Attanasio Cell. 3397751996 - luca.attanasio@sportsenzafrontiere.it - www.sportsenzafrontiere.it.