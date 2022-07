Margherita Vicario sotto il cielo del Castello di Santa Severa

"Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, venerdì 22 luglio alle 20.30, Margherita Vicario, nell’ambito del festival LAZIOsound, il programma regionale che valorizza le nuove energie musicali della Regione.

Attrice e cantautrice romana tra le più apprezzate della scena musicale italiana, Margherita Vicario è un’artista poliedrica, dinamica, audace e mai banale. Astronauti e Onde, singoli usciti nel 2022, e il suo secondo progetto discografico Bingo, pubblicato nel 2021, sono solo gli ultimi dei manifesti che ne dimostrano la versatilità.

Da performer quale è, la sua dimensione preferita è quella live. Margherita Vicario arriva infatti sul palco del Castello di Santa Severa dopo Margherita Vicario Tour 2020, Bingo Tour 2021, il tour teatrale Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli Tour 2021 e il più recente Margherita Vicario Tour Club 2022, che l’hanno portata in giro per l’Italia a colpi di sold-out.

Insieme si esibiscono aFracasia e Bivio, vincitori della categoria Songwriting Heroes di LAZIOSound Scouting 2022.