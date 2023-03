WSP Photography è lieta di presentare “Mareterno” la mostra fotografica di Valeria Tofanelli e Lorenzo Catena che inaugurerà sabato 15 aprile 2023 dalle ore 19 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58.

Mareterno è un progetto fotografico di Valeria Tofanelli e Lorenzo Catena incentrato su Ostia, una delle zone meno conosciute di Roma. Il progetto nasce con l’obiettivo di estirpare alcuni pregiudizi che da tempo sono legati a questo territorio e che hanno impedito di mettere in luce le potenzialità e la bellezza di questa porzione della capitale italiana. Ostia è il mare di Roma, una costa di 17 km che finisce dove il fiume Tevere incontra il Mar Tirreno e dove i romani trascorrono il tempo libero insieme, lontano dalle attrazioni turistiche. Pur essendo a tutti gli effetti un quartiere di Roma dal 1930, la sua forte identità e la sua estensione geografica permettono di considerare Ostia come una vera e propria città nella città.

Per questo motivo il rapporto con la Capitale è a volte difficile e controverso e non tutti ritengono che il lido sia parte integrante della Città Eterna. Lorenzo Catena e Valeria Tofanelli hanno deciso di esplorare la complessità di questo territorio, ammirando lo scorrere del tempo scandito dall’alternarsi delle stagioni, ritrovandosi a fotografare luoghi dismessi, apparentemente abbandonati in inverno, in attesa che la folla estiva tornasse ad animarli. Durante questo viaggio lungo l’ultimo lembo abitato di Roma, i due fotografi si sono spesso lasciati guidare dal caso che li ha portati alla scoperta di storie molto differenti, ognuna caratterizzata da un diverso modo di relazionarsi con il mare: per svago, per scelta o per necessità. Il risultato è stata un’esperienza coinvolgente e personale che ha permesso loro di scoprire una realtà che ignoravano, pur essendo così vicina.

“Mareterno è un’opera lirica che riesce a trovare grazia senza sorvolare sui punti difficili. Non romanticizza il suo luogo o i suoi soggetti, ma mostra piuttosto che il mondo reale può essere complicato; che la gioia, la solitudine, la bellezza e la fragilità possono coesistere” (Melissa Breyer, tratto dall’introduzione al libro Mareterno) Valeria Tofanelli è una fotografa romana che dedica la sua ricerca alla libera interpretazione del quotidiano. Nelle sue fotografie ricerca dettagli e situazioni riguardanti il rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda, cogliendo momenti della vita quotidiana e creando scene sospese tra realtà e finzione. I suoi lavori sono stati esposti in Italia e all’estero e sono stati pubblicati sia su libri cartacei e riviste, sia online.

Assieme al fotografo romano Lorenzo Catena ha realizzato il progetto fotografico Mareterno, pubblicato dalla casa editrice Eyeshot. Valeria è membro del collettivo internazionale Burn My Eye. Lorenzo Catena è un fotografo e architetto di base a Roma. Il fotografo romano cattura momenti della vita quotidiana, attraverso composizioni complesse ed evocative, assemblate con armonia attraverso colori vibranti e giochi di luce naturale e artificiale. Il suo approccio fotografico collega, in maniera istintiva, situazioni apparentemente non legate tra loro in una nuova visione personale ed emotiva, creando narrative inaspettate. Assieme alla fotografa romana Valeria Tofanelli ha realizzato il progetto fotografico Mareterno, pubblicato dalla casa editrice Eyeshot. L’evento è gratuito. La mostra sarà esposta fino al 18 maggio e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 o su appuntamento.