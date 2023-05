Mare Fuori al Terzo Municipio: presentazione dell'ultimo libro di Michele Zatta con il cast

"Mare Fuori" arriva al Municipio di Roma III mercoledì 17 maggio.

In piazza Sempione, alle 17:30, in programma un incontro con Michele Zatta e i protagonisti di "Mare Fuori". Presenta l'incontro Catena Fiorello Galeano.

Municipio Roma III del Comune di Roma e Biblioteche di Roma in collaborazione con Demea Eventi Culturali, agenzia specializzata nell’organizzazione di incontri culturali in Italia e all’estero, propone un importante evento culturale rivolto in particolare agli studenti romani del municipio III e aperto alla cittadinanza. Un’occasione di crescita a livello personale e per l’intera comunità. allo scopo di promuovere la conoscenza dell’attualità e stimolare la voglia di approfondire tematiche di rilevanza sociale.

Protagonista dell’evento è Michele Zatta, dirigente Rai Fiction co-ideatore e sceneggiatore di "Un posto al sole" e produttore della fortuna e seguitissima fiction "Mare fuori", che presenta il suo ultimo libro “Forse un altro” (Ed. Arkadia – SideKar, 2023). È prevista anche la partecipazione dell’attore Giacomo Giorgio, che interpreta "Ciro" in "Mare fuori". La conduzione è affidata alla brillante e poliedrica Catena Fiorello Galeano, autrice di successo, in tour in questo periodo per raccontare il suo ultimo libro “Ciatuzzu” (Rizzoli, 2023)

In caso di pioggia l'incontro sarà spostato nella sala consiliare del Municipio Roma 3 sempre a piazza Sempione.